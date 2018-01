ALERTE CLASH ⚡ Vivian défend Jesseka

Nadège est en larmes après avoir vu Gabano se déhancher, sous ses yeux, avec Jesseka. Heureusement ses copines sont là pour la consoler et la défendre surtout. Telles des lionnes les filles sortent les griffes et Stéphanie s’empressent de faire remarquer son comportement déplacé à Jesseka. Entre les deux ça tourne vite au clash et qui dit CLASH dit VIVIAN ! Évidemment il ne peut pas garder sa langue dans sa poche et préfère défendre Jesseka et se disputer avec Stéphanie ! Vivian ne supporte plus que Nadège se place en « victime » et ne la croit pas sincère. Pour Steph elle résume l’attitude de Vivian en une seule phrase : « il est là pour TOUT mais il ne sert à RIEN ». A-t-elle raison, a-t-elle tort ? À vous d’en juger avec cet Extrait de l’épisode 28 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé mercredi 17 janvier 2018 à 19h sur NT1.