ALERTE GÊNANCE : Le premier date de Beverly tourne au fiasco

C’est le moment pour Beverly de se lancer « dans la cage au lion ». Lucie, la love coach, a décidé qu’elle serait la première à rencontrer des prétendantes. Le premier, Dylan, arrive tout sourire mais le pauvre, ça ne va pas durer… A peine arrivé qu’elle lui demande déjà de le prendre en photo pour le montrer aux autres cœurs brisés. Elle ne se gêne pas non plus pour lire ses textos reçus à haute voix… De quoi le mettre à l’aise tout de suite forcément… Et ni une ni deux, Dylan se retrouve, devant des palmiers entrain de taper la pose suivant les conseils de Beverly « lève-toi, fais-toi en beau gosse » ! On pourrait croire que la gênance a atteint son maximum… Mais non, elle continue « Ah Gabano il va dire que t’es moche », jusqu’à lui demander si des retouches sur la photo ne le dérangeraient pas. Tant qu’on y est ! Leur rendez-vous se poursuit sur une discussion plus conventionnelle mais autant dire que leur courant n’a pas l’air de passer entre les deux… Extrait de l’épisode de lancement de La Villa des cœurs brisés Saison 3, diffusé le jeudi 3 décembre à 23h sur NT1.