ALERTE MACHO : Gabano valide la tenue de sa prétendante

Gabano bien installé tranquillement attend Jesseka sa prétendante pour un défilé en toute simplicité… La jeune femme essaie plusieurs tenues pour que Gabano valide celle qu’elle mettra le soir même. Un vrai macho pur et dur, il la fait carrément tourner sur elle-même pour être 100% satisfait ou non de la tenue la plus appropriée. Et Jesseka s’exécute mais pas non plus entièrement, surtout quand Gabano l’autorise à « arriver nue ». Quand elle lui demande ce qu’il met lui ce soir, là par contre la réponse est vite vue « moi je mets CE QUE JE VEUX » ! Trop Facile Gabano ! Extrait de l’épisode 24 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le jeudi 11 janvier 2018 à 19h sur NT1.