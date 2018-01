ALERTE RUPTURE : « Bon débarras » 😢

Florent et Stéphanie mettent enfin les choses au clair après s’être ignorés toute la matinée. En même temps tant mieux, Florent est en boucle depuis trop longtemps ! La blague de la veille pendant la soirée tentation est toujours au cœur des tensions à la villa mais entre les deux la plaie semble plus profonde. Florent reste butté sur ses positions alors que Stéphanie reconnait ses torts mais les justifie « tu m’as agacé, tu m’as énervé ! » Le couple a chacun ses rancœurs envers l’autre, mais Florent prononce le reproche de trop « Je sais ce que tu vaux, t’es pas une fille bien »… Ni une, ni deux la jolie blonde quitte la discussion, faut dire qu’il n’arrive plus trop à s’entendre ni à se comprendre, et Stéphanie préfère mettre un terme à leur histoire et ça semble plutôt réciproque … Extrait de l’épisode 31 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le lundi 22 janvier 2018 à 19h sur NT1.