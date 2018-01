ALERTE SOLITUDE - Beverly FUIT Vincent mais SUIT Vivian

Vincent, le prétendant de Beverly, a intégré la villa depuis peu de temps et le voilà déjà à l’écart. Beverly et Vivian ne se décollent pas, et même quand Vivian veut laisser les deux amoureux ensemble, c’est Beverly qui le suit ou plutôt fuit Vincent. Julien est sur le dos du duo de choc et veut savoir si entre les deux ça peut aller plus loin. Julien pose un faux ultimatum à Beverly : si elle devait choisir entre Vincent ou Vivian pour qu’un seul reste à la villa qui choisirait-elle. La réponse est évidente autant pour elle que pour Vivian. Elle en vient même à dire aux garçons que « Vivian c’est l’amour de ma vie en amitié »… On souhaite bonne chance à Vincent ! Extrait de l’épisode 33 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mercredi 24 janvier 2018 à 19h sur NT1.