Antonin tacle Manue : « ton HUMOUR POURRI » 😰

Sur le chemin retour de leur date de rêve, entre Manue et Antonin un vent glacial souffle dans la voiture… Après s’être un peu embrouillés pendant leur date, Manue lui demande s’ils vont « se faire la gueule toute la journée ? » Les langues se délient… Antonin répond qu’il n’est pas son boy et la discussion dégénère. Les deux amoureux ne se comprennent pas, Manue, sur son dos durant le rendez-vous, lui explique que c’était de l’humour et qu’il n’y avait rien de méchant. Antonin ne comprend plus, lui qui pensait qu’elle ne voulait pas le materner constate tout l’inverse dans son comportement… Ils rentrent à la villa très tendus mais peuvent compter sur les cœurs brisés pour les écouter… Extrait de l’épisode 29 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé jeudi 18 janvier 2018 à 19h sur NT1.