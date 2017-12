Ce qui vous attend dans l’épisode 13 de La Villa

Dans le prochain épisode de la villa, Fanny va faire la rencontre d’un prétendant et d’UNE prétendante ! Alors, sera-t-elle plutôt garçon ou fille ? Et comment va réagir Vivian, son ex, face à cette situation ? La guerre entre Fanny et Vivian repart de plus belle ! Mais Vivian va également se frotter à Beverly et le ton va monter… Les deux amis vont-ils devenir ennemis ? Demain dans la villa, Vivian est au cœur de toutes les tourmentes ! Rendez-vous dès demain à 19h sur NT1 pour un nouvel épisode de la Villa des Cœurs Brisés.