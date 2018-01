Ce qui vous attend dans l’épisode 18 de La Villa

Dans le prochain épisode de la villa, Florent et Stéphanie continuent de se rapprocher. Stéphanie attend clairement que Flo fasse le premier pas… Nouveau message de Lucie, une nouvelle soirée tentation attend les garçons ! Raphaël, Julien, Gabano, Vivian et Florent vont partir pour une soirée de folie. Vont-ils se laisser séduire par de nouvelles prétendantes ? Maeva et Nadège ne sautent pas de joie à voir Julien et Gabano partir en soirée tentation… Rendez-vous dès demain à 19h sur NT1 pour un nouvel épisode de la Villa des Cœurs Brisés.