Ce qui vous attend dans l’épisode 19 de La Villa

Dans le prochain épisode de la villa, Julien et Florent accusent le coup ! Alors qu’ils sont rentrés plus tôt de la soirée tentation pour retrouver Stéphanie et Maéva, ils retrouvent la villa presque vide… La soirée tentation bat son plein. Gabano est charmé par la belle Jessika et Vivian est troublé par Alma. Maeva continue son coaching avec Lucie et essaye de tourner la page de sa dernière relation. Et l’ambiance est tendue dans la villa entre Beverly et les garçons. Rendez-vous dès demain à 19h sur NT1 pour un nouvel épisode de la Villa des Cœurs Brisés.