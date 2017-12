Ce qui vous attend dans l’épisode 2 de La Villa

Le prétendant de Beverly, Michaël, rejoint nos cœurs brisés et c’est l’occasion pour tous de se faire une première idée sur le jeune homme. Raphaël, ami de Beverly, lui confie qu’il n’a pas le feeling et qu’il ne le pense pas sincère après avoir appris que Michaël est comédien. Entre Yamina et Quentin c’est le brouillard aussi. Surtout quand Stéphanie vient lui rapporter que Quentin l’aurait regardé danser toute la soirée ainsi que Maëva… Yamina est sous le choc et ne veut plus adresser un seul mot à Quentin qui ne comprend pas du tout ce que la belge est allée lui raconter et pourquoi. Mais LA question que tout le monde se pose : Nadège et Gabano sont-ils désormais ensemble ? Réponse dans l’épisode 2 de la Villa des Cœurs Brisés, mardi 12 décembre à 19h sur NT1.