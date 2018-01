Ce qui vous attend dans l’épisode 20 de La Villa

Dans le prochain épisode de la villa, Maeva doit finir son coaching avec Lucie. Va-t-elle trouver la force d’enterrer les objets et les souvenirs de son ex relation amoureuse ? L’exercice parait trop difficile pour la jeune femme qui fond en larmes. Fanny et Beverly vont partir pour un double-date. Beverly va avoir un vrai coup de cœur physique pour l’un des deux prétendants ! A la villa, les filles vont affronter Gabano et lui dirent ses quatre vérités. Ça va chauffer ! Rendez-vous dès demain à 19h sur NT1 pour un nouvel épisode de la Villa des Cœurs Brisés.