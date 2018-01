Ce qui vous attend dans l’épisode 22 de La Villa

Dans le prochain épisode de la villa, Julien et Maeva reviennent en avance de leur date. Mais que s’est-il passé ? Pourquoi ce retour prématuré ? Les autres cœurs brisés vont partir en escapade pour une ile paradisiaque à la rencontre des dauphins. Vivian et Alma se rapprochent de plus en plus et vont peut-être échanger leur premier bisou ! Côté amour, ça va bien entre Julien et Maeva. Entre bisous dans la piscine et massages sensuels… leur moral est au beau fixe. Surprise dans la villa, l’arrivée d’un couple ! Et Raphaël va devoir affronter son premier coaching avec Lucie… Rendez-vous dès demain à 19h sur NT1 pour un nouvel épisode de la Villa des Cœurs Brisés.