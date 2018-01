Ce qui vous attend dans l’épisode 23 de La Villa

Les cœurs brisés, partis sur une île paradisiaque, découvrent l’endroit où ils vont passer la nuit. Et Florian aimerait bien la partager avec Stéphanie, pas vraiment du même avis. Gabano, débarrassé de Nadège pour la journée, décide de faire venir sa prétendante à la Villa. Il compte bien lui faire passer « le test du maillot de bain », digne du vrai macho pur et dur ! Les filles sont choquées de son attitude et comptent bien tout rapporter à Nadège à son retour. Et il y aura de quoi… Ni une ni deux, la prétendante à peine arrivée, se retrouve déjà ses bras dans la piscine et finit très vite dans la chambre du beau brun… ! Extrait de l’épisode 22 de La Villa des Cœurs Brisés Saison 3 diffusé mardi 9 janvier sur NT1.