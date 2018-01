Ce qui vous attend dans l’épisode 24 de La Villa

Dans le prochain épisode de la villa, Manue et Antonin vont participer à leur premier coaching, juste après leur arrivée à la villa. Le couple va-t-il réussir à résoudre leurs problèmes ? Sur l’ile d’Anguilla, Nadège apprend que Gabano a invité une prétendante à la villa et qu’il l’a embrassée ! C’est dur pour Nadège qui accuse le coup. Alors que Gabano demandent à ses colocataires si Jesseka peut passer la nuit à la villa, Yamina est seule contre tous. L’amie de Nadège refuse de voter car tous les cœurs brisés ne sont pas présents. Le ton monte entre Raphaël et Yamina… Que va-t-il se passer ? Rendez-vous dès demain à 19h sur NT1 pour un nouvel épisode de la Villa des Cœurs Brisés.