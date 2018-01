Ce qui vous attend dans l’épisode 25 de La Villa

Les cœurs brisés partis en Anguilla sont de retour ! Et comme prévu Nadège doit vivre avec la nouvelle copine de son ex, Gabano. Très délicat, il la présente tout de suite comme son coup de cœur, de quoi bien remuer le couteau dans la plaie. Après le désaccord de Raph et Yamina la veille au bar, leur dispute s’est poursuivie et envenimée à la villa. Yamina a porté un coup au jeune homme malgré qu’elle justifie à Lucie qu’il n’y avait aucune violence dans son acte. « C’est la même règle pour tout le monde » souligne la love coach, alors que Yamina crie à l’injustice. Quelle conséquence son geste aura-t-il sur la suite de l’aventure ? Rendez-vous dès demain à 19h sur NT1 pour un nouvel épisode de la Villa des Cœurs Brisés.