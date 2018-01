Ce qui vous attend dans l’épisode 26 de La Villa

Maeva et Julien s’embrassent ENFIN devant tout le monde. C’est le LOVE à la Villa et Vivian profite de l’occasion pour demander aux autres si Alma peut intégrer l’aventure avec eux. Les cœurs brisés sont mitigés au vu de son comportement avec les filles. Beverly, son amie, n’est pas non plus de son côté et entre les deux la GUERRE est repartie. Heureusement les filles apprennent qu’une nouvelle soirée TENTATION les attendent et la bonne ambiance revient tout de suite. Jusqu’à ce qu’une EXPLOSION retentisse dans toute la villa… Rendez-vous dès lundi à 19h sur NT1 pour un nouvel épisode de la Villa des Cœurs Brisés