Ce qui vous attend dans l’épisode 27 de La Villa

Raphaël souffre toujours de sa blessure suite à l'accident de la veille. Après avoir consulté le médecin, Raph doit quitter la villa pour quelques jours, ne sachant pas s'il pourra revenir dans l'aventure. C'est le CHOC, Vivian fond en larmes. Beverly décide d'envoyer un message à son prétendant, Vincent pour le voir dans l'après-midi. Le temps de réponse est long et Beverly est en plein STRESS. Manue et Antonin poursuivent leur coaching avec Lucie et celui-ci s'annonce plus compliquée que prévu… Entre Gabano et Nadège les tensions sont toujours présentes, et la venue de sa prétendante Jesseka n'arrange rien à la situation…