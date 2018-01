Ce qui vous attend dans l’épisode 28 de La Villa

L’heure est venue de la célèbre et stressante remise des bracelets par Lucie. Quels seront les cœurs brisés récompensés ? Lucie remettra-t-elle un bracelet noir ? Manue et Antonin sont désignés cœurs brisés de la semaine et ont la chance partir en date de rêve durant 24 heures. Mais pour le couple en crise, se retrouver seul à seul durant tout ce temps s’annonce plus comme un exercice qu’une partie de plaisir. Entre Gabano et Nadège, RIEN NE VA PLUS et l'heure est au règlement de compte... Pour calmer les tensions une soirée blanche se prépare à la Villa mais pour Nadège, l’ambiance est plutôt à broyer du noir… Rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode de La Villa des cœurs brisés à 19h sur TF1.