Ce qui vous attend dans l’épisode 3 de La Villa

Gabano et Nadège décident de mettre les choses au clair et Nadège lui avoue ses sentiments. Beverly décide d’appeler Lucie pour lui parler et se retrouve finalement coacher à son dépend… Chevilles et poignées liés, Beverly ne fait plus la maline et le temps du « en bombe bébé » semble terminé ! L’occasion parfaite pour les garçons de la charrier toute la journée. Maeva et Yamina ont rendez-vous avec leurs premiers prétendants et en profitent pour envoyer une photo au reste du groupe. Vu le sourire ravi de Yamina, sa sincérité est remise en question par Quentin… Pour voir la suite, rendez-vous mercredi 13 décembre à 19h sur N1.