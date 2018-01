Ce qui vous attend dans l’épisode 30 de La Villa

Vivian est en larmes après s’être rendu compte que Julien a raison, il n’arrive pas à oublier son ex depuis 2 ans... Il peut compter sur Raphaël et Manue pour le consoler. Fanny continue son coaching avec Lucie mais c’est un coaching un peu particulier qui se fera à l’aveugle…Trois prétendants qu’elle ne pourra donc pas voir mais seulement sentir… Stéphanie reçoit un message de Lucie lui annonçant une soirée tentation pour les filles. Florent, en couple avec et très jaloux ne veut pas qu’elle se mette « en BOMBE » et compte bien lui faire savoir… Les filles n’en tiennent pas compte et cette soirée tentation risque vite de tourner en une guerre des couples… Rendez-vous dès demain à 19h sur NT1 dans la Villa des Cœurs Brisés.