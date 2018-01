Ce qui vous attend dans l’épisode 31 de La Villa

Après la blague des filles, les garçons DÉBARQUENT à la soirée tentation. Florent est très remonté et à peine arrivé il demande à parler au prétendant avec qui Stéphanie a pris la photo, déclencheur de tout ça. Son attitude ne plait pas à la jeune fille, et ça se voit ! Le lendemain la tension est toujours électrique entre les deux… Florent lui balance carrément que ce n’est pas une fille bien pour lui, et la rupture s’annonce imminente… Pour Maeva aussi les problèmes continuent au réveil. Julien ne digère pas leur blague de la veille et campe sur ses positions « ma fierté en a pris un coup et mon cœur aussi … ». Raphaël, toujours affaibli par sa blessure, demande à tous les cœurs brisés de se réunir dans le salon… Mais pourquoi ? Réponse Lundi 22 janvier à 19h sur NT1 dans l’épisode 31 de la villa des cœurs brisés.