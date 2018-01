Ce qui vous attend dans l’épisode 32 de La Villa

Raphaël annonce qu’il y a une possibilité qu’il revienne « mais rien n’est sûr » ! Vivian craque, son meilleur ami quitte l’aventure… Nadège, quant à elle, entame son troisième coaching plutôt étrange avec Lucie. Entre Vincent et Beverly, il y a Vivian… Le duo Vivian/Beverly est inséparable mais l’arrivée de son prétendant devrait éloigner la jolie blonde. Sauf que non ! Vivian avoue même qu’avec Beverly ils dorment ensemble, pauvre Vincent… Il se sent obligé de rappeler à sa, désormais, copine qu’il est venu pour elle alors que Vivian confie aussi à Beverly qu’il pense qu’entre eux il y a plus que de l’amitié et ça à l’air réciproque… Rendez-vous dès demain à 19h sur NT1 pour un nouvel épisode de la Villa des Cœurs Brisés.