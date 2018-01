Ce qui vous attend dans l’épisode 34 de La Villa

Le tribunal des PROBLEMES s’ouvre enfin et le jugement va tomber ! Apparemment les coupables sont Tressia et Florent mais pourquoi ? Telle est la question ! Florent a les nerfs d’avoir été trahi par ses copains de l’aventure et refuse d’assumer ce qui lui ait reproché. Stéphanie de son côté à l’air également très déçu par ce jugement rendu… Vivian et Beverly sont toujours aussi proches et ne se cache pas devant Vincent, son prétendant. Le garçon, très patient, commence en avoir marre de prendre sur lui. Il faut dire que les deux ne lui mènent pas la vie facile et ne cesse de le narguer avec leur amitié trop exposée… Rendez-vous dès demain à 19h sur NT1 pour un nouvel épisode de la Villa des Cœurs Brisés.