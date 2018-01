Ce qui vous attend dans l’épisode 35 de La Villa

Alors qu’il triangle amoureux Vincent Vivian et Beverly se donne encore en spectacle. Toujours très proches Beverly et Vivian se font « le câlin de trop » pour Vincent qui décide de remettre les pendules à l’heure… Beverly, elle, ne supporte pas qu’il se place « en victime » mais n’a pas d’autres choix que de prendre une décision si elle veut garder Vincent. Florent fait des excuses publiques face à Lucie et aux cœurs brisés mais n’ayant toujours pas avoué de quoi il s’excusait Lucie ne comprend pas très bien. Elle tente de faire parler Florent mais c’est difficile pour lui d’assumer ses erreurs, va-t-il réussir à le faire à voix haute ? Une chose est sûre le proverbe « faute avouer à moitié pardonner » ne fonctionnera pas avec Stéphanie… Rendez-vous dès demain à 19h sur NT1 pour un nouvel épisode de la Villa des Cœurs Brisés.