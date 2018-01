Ce qui vous attend dans l’Episode 36 de La Villa

Dans le prochain épisode de la villa, Vivian et Beverly ne sont pas restés très longtemps décollés l’un de l’autre. A peine après avoir décidé de prendre leur distance ils se manquent déjà et se retrouvent bras dans les bras… Florent tente à nouveau de reconquérir ou du moins de se faire pardonner par Stéphanie après sa tromperie avec Tressia. Il sort encore une fois les violons mais pour Stéphanie il n’en ait rien, elle ne veut plus rien entendre. Les garçons décident de remettre un peu de joie dans la villa et se déguisent pour changer en filles « on dirait qu’on est aux bois de Boulogne ». Mais de bon matin une nouvelle bombe explose, Vivian a dormi avec Beverly et Vincent se sent encore « pris pour idiot »… Rendez-vous dès lundi pour un nouvel épisode de la Villa des Cœurs Brisés à 19h sur NT1.