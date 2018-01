Ce qui vous attend dans l’Episode 37 de La Villa

C’est le GROS CLASH qui continue entre Beverly et Vincent… Le moins qu’on puisse dire c’est qu’il y a de l’eau dans le gaz ! Dans ce climat plus que tendu, Gaëlle, sur demande spéciale de Tressia, fait son ENTREE dans la villa ! Espérons qu’elle ramène une bonne ambiance avec elle. Vivian prend son arrivée à la rigolade évidemment « elle a connu la naissance des dinosaures », mais plus tard dans la journée il n’a plus trop l’air de rigoler… Il sonne la cloche pour faire une annonce importante, Vivian doit partir… Rendez-vous demain dans l’épisode 37 de la villa des cœurs brisés à 19h sur NT1.