Ce qui vous attend dans l’épisode 4 de La Villa

La première Soirée Tentation de l’aventure est réservée aux garçons. Tous sont très contents d’être les premiers à l’inaugurer et sont évidemment prêts à rencontrer des prétendantes. Toutes plus jolies les unes que les autres les garçons ne savent plus où donner de la tête, l’ambiance est HOT ! C’était sans compter sur Nadège, Beverly et Yamina parties en mission espionnage. Les filles ne s’attendaient pas à une telle ambiance… surtout Nadège, en couple depuis peu avec Gabano, qu’elle retrouve à danser collé serré avec une autre ! Na ratez-pas la soirée tentation des cœurs brisés dans l’épisode 4 diffusé jeudi 14 décembre sur NT1.