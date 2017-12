Ce qui vous attend dans l’épisode 5 de La Villa

Nadège ne décolère pas après avoir vu Gabano se rapprocher d’une prétendante en pleine soirée tentation. En pleurs, Beverly tente de la consoler mais ça semble plutôt mal barré. Rémi demande l’autorisation des cœurs brisés pour faire intégrer la chambre d’ami à Cassandre, sa prétendante. Les habitants de La Villa devront voter à la majorité pour son arrivée ou non. Mais Rémi qui a l’air sûr de lui, sera-t-il déçu par le vote de ses amis ? Yamina continue de découvrir, Luc, rencontré en date il y a peu. « Love is in the air » dans la Villa des cœurs brisés 3, sauf pour Nadège… Trahi par Gabano, elle s’en prend aussi à Vivian, à l’origine de son malheur… Et Quentin aussi n’a pas le cœur à l’amour… il doit annoncer une nouvelle CHOC à Lucie ! Prochain rendez-vous vendredi 15 décembre à 19h sur NT1 !