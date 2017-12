Ce qui vous attend dans l’épisode 6 de La Villa

Quentin vient de dire à Lucie qu’il ne voulait pas aller à son coaching et souhaitait quitter l’aventure. Lucie comprend vite que sa décision a un lien avec Yamina, son ex, présente dans La Villa. Entre Julien et Maeva c’est le jeu du chat et de la souris. La jeune femme partie en date avec Kevin retrouve un Julien un peu jaloux. Stéphanie est élue « Cœur Brisé de la semaine » par Lucie et a la chance de partir 24h « dans un endroit vraiment SUBLIME » avec la personne de son choix. Et contre toute attente elle choisit Florent, très attirée par la jeune femme depuis le départ. Alors ce date de rêve va-t-il permettre de les rapprocher ? Voire plus si affinités ? Réponse dans l’épisode 6 de La Villa des Cœurs Brisés diffusé lundi 18 décembre à 19h sur NT1.