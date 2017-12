Ce qui vous attend dans l’épisode 7 de La Villa

Dans le prochain épisode de la villa, Stéphanie et Florent partent en date de rêve pour 24h. En tête à tête, ils vont pouvoir apprendre à se connaitre et peut-être vont-ils finir en couple ! Entre Nadège et Gabano, la réconciliation est difficile. Nadège manque terriblement à Gabano… mais la jeune femme n’est pas prête à pardonner. De leur côté, Rémi et Cassandre vont pouvoir passer du temps ensemble. Bien que la jeune femme soit réservée, Rémi a envie de relever le défi. Surprise, Lucie va annoncer l’arrivée d’un nouveau cœur brisé ! Extrait de l’épisode 6 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le lundi 18 décembre 2017 sur NT1.