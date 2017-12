Ce qui vous attend dans l’épisode 8 de La Villa

Dans le prochain épisode de la Villa des Cœurs Brisés, c’est le coup de tonnerre ! Le retour de Fanny sème la panique dans la villa. Vivian ne pouvait imaginer le retour de son ex et pète un plomb ! Lucie essayera de le calmer avec un coaching personnalisé. Mais Vivian pourrait craquer littéralement face à la love coach. De son côté, Rémi profitera d’un sortie en mer pour passer à la vitesse supérieure avec Cassandre. Et Julien se lassera aller avec de nouvelles conquêtes… Extrait de l’épisode 7 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mardi 19 décembre 2017 sur NT1.