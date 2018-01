Ce qui vous attend lundi dans l’épisode 21 de La Villa

Dans le prochain épisode de la villa, Beverly va découvrir si Vincent est bien son prétendant et non celui de Fanny. Comment va-t-elle réagir si son « coup de cœur physique » n’est pas venu pour elle ? De leur côté, Maeva et Julien vont partager une date de rêve pendant 24h. L’atmosphère pesante va-t-elle se réchauffer rapidement ? Le reste des cœurs brisés profitent d’une soirée karaoké dans la joie et la bonne humeur. Jusqu’à l’arrivée d’Alma, la prétendante de Vivian, et surtout de Manon, la prétendante de Raphaël. Raphaël est surpris de voir Manon, invitée par surprise par Vivian ! Et entre Stéphanie et Florent, l’ambiance est muy caliente ! Est-ce que les vieux démons de Florent vont refaire surface ? Rendez-vous dès lundi à 19h sur NT1 pour un nouvel épisode de la Villa des Cœurs Brisés.