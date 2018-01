« ATTIRANCE » - Fanny découvre enfin sa prétendante

C’est le STRESS ! Fanny va enfin savoir si elle a choisi, à l’aveugle et par texto, un ou une prétendante. Et aussi à quoi il ou elle ressemble et si le courant va bien passer entre eux. Fanny découvre rapidement que sa préférence « numéro 2 » est en réalité Mélanie, une jolie brune marseillaise de 23 ans. Entre les deux filles le courant passe très bien et tout de suite ! Fanny n’est absolument pas déçue, au contraire. Après s’être montrées mutuellement leurs tatouages, même à des endroits plutôt intimes, Fanny et Mélanie font plus ample connaissance et ça a déjà l’air de coller… Fanny est agréablement surprise et qui sait elle ne l’aurait peut-être pas eu le cran de faire ce date avec elle sans le coaching à l’aveugle de Lucie… Extrait de l’épisode 33 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mercredi 24 janvier 2018 à 19h sur NT1.