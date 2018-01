Balade en quad : entre rire et odeurs nauséabondes !

Lucie propose à Stéphanie, Florent, Raphaël, Tressia, Fanny et Gabano une sortie en Quad ! Fanny est excitée car elle n’a encore jamais participé à une activité à l’extérieur. Les binômes se forment : Stéphanie et Florent bien sûr, Tressia grimpe derrière Raphaël et Fanny derrière Gabano. Les trois garçons démarrent en trombe et c’est parti pour un vrai rodéo quad ! A la surprise de Raphaël, Tressia en redemande ! La jeune femme adore les sensations fortes et s’éclate ! De son côté, Stéphanie semble apprécier être collée derrière Florent. Pour Fanny, c’est une tout autre histoire quand les quads passent près de la plage. Une odeur nauséabonde vient déranger la balade. Gabano lance à Fanny : « Ne me vomis pas dessus ! ». Extrait de l’épisode 18 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mercredi 3 janvier 2018 à 19h sur NT1.