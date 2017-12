Beverly choquée : « Mais où sont les filles prudes ?! »

A peine levé c’est LE débrief qui attend Gabano avec ses colocataires curieux de savoir où il en est avec Nadège. La principale concernée qui a passé la nuit avec l’attend aussi avec impatiente… Beverly, qui n’a pas sa langue dans sa poche n’en revient pas « mais où sont les filles prudes ?! »... Florent se questionne aussi et pose LA question qui tue : ensemble pas ensemble ? Gabano ne sait plus quoi faire ni quoi dire, piéger il tente de noyer le poisson. Mais après l’ambiance06 très hot de la veille, la météo a viré et Gabano met un énorme vent à la jolie blonde qui comprend tout de suite qu’entre eux c’est allé trop vite, « et là je me dis que j’ai un peu merdé… » Extrait de La Villa des Cœurs Brisés saison 3 diffusé mardi 12 décembre sur NT1.