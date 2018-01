Beverly - COUP DE FOUDRE pour Vincent : "c’est bon je me marie"

Beverly et Fanny arrivent en BOMBE sur la plage pour rencontrer deux prétendants. Après un petit défilé de mode en marchant dans le sable, Beverly croise le regard de Vincent et tombe littéralement sous le charme du jeune homme : « coup de cœur physique ! ». Maxime et Vincent sont donc les deux prétendants de Fanny et Beverly. Mais la question fatidique arrive : qui est venu pour qui ? Beverly est stressée à l’idée de voir Vincent dans les bras de Fanny ! Extrait de l’épisode 20 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le vendredi 5 janvier 2018 à 19h sur NT1.