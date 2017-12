Beverly, mauvaise élève, reçoit le premier BRACELET NOIR

C’est la première cérémonie des bracelets de la saison. Lucie arrive dans la villa et demande à tous les cœurs brisés de se réunir sous la pergola. Elle rappelle les règles des bracelets : jaune pour un coaching réussi et concluant ; noir pour un manque d’investissement lors du coaching. Sans suspens, Lucie donne son premier bracelet noir à Beverly. En effet, la jeune femme paye les pots cassés après avoir enlevé les cordes qui liaient ses poignets et ses chevilles. Extrait de l’épisode 6 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le lundi 18 décembre 2017 sur NT1.