Beverly en mode « Paris Hilton du guetto »

Beverly rejoint les garçons dans la cuisine et là c’est le fou rire général. Elle sort à peine du lit qu’elle est déjà Pimpée comme jamais. Lunettes de soleil sur le nez, chignon impeccable, peignoir rose évidemment assorti au maillot de bain, la totale… De bon matin, les garçons ne s’attendaient pas à la voir débarquer comme ça. Ils la taquinent, « oh paris hilton », mais « du guetto » selon Vivian… Mais Beverly elle, elle « adore » et comme elle dit si bien, elle est « en bombe », comme d’habitude ! Rendez-vous dès lundi 11 décembre sur NT1 pour le premier épisode de la Villa des Cœurs Brisés 3 !