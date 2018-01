Beverly SOULAGÉE, Vincent est venu pour elle : "Viens ma puce !"

Fanny et Beverly sont en double-date avec deux beaux prétendants. Alors que Fanny ne trouve rien d’intéressant pour Maxime, Beverly est carrément tombé raide dingue de Vincent. Et pour son plus grand bonheur, elle apprend que Vincent est venu expressément pour elle ! Vincent et Beverly s’éloignent main dans la main pour parler en toute intimité. Le courant passe très bien entre les deux ! Euphorique, Beverly termine son date sur un petit nuage. Extrait de l’épisode 21 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le lundi 8 janvier 2018 sur NT1.