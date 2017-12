Beverly : une arrivée " EN BOMBE BEBE "

Beverly fait une entrée fracassante dans la Villa pour cette troisième saison et qui peut passer à côté d’un « EN BOMBE BEBE ». Apparemment personne et encore moins Vivian qui se précipite à la porte pour accueillir son amie. Et à peine débarquée, Beverly est déjà dans les embrouilles… Vivian lui apprend que Fanny est déjà partie et évidemment la jolie blonde défend son pote et va dans son sens. Pour Nadège ça ne passe pas ! Les deux jeunes filles haussent le ton, et pour ces grandes gueules difficile de s’entendre… Une chose sur laquelle elles sont d’accord : elles ne s’apprécient pas ! Entre « nez de requin » et « cagole de marseille », l’arrivée de Beverly provoque de vives tensions… « On adore » comme dirait l’autre ! Extrait de l’épisode de lancement de La Villa des cœurs brisés Saison 3, diffusé le jeudi 3 décembre à 23h sur NT1.