BISOU - Maeva et Julien, le couple 2.0

Pour vivre heureux vivons cachés, dicton préféré de Maeva et Julien, qui continue de se cacher pour s’embrasser. Mais quand tous les cœurs brisés s’en doutent, ils veulent tous assister à un bisou. Cour de récré à la villa, « Le bisou, le bisou ! » Et la question du couple est forcément sur le tapis. Julien leur explique qu’ils ne sont pas vraiment ensemble, ils vivent le début d’une relation en toute légèreté, sans prise de tête. Maeva confirme ses dires, Julien est toujours « malade » après tout et la jeune femme ne veut pas non plus subir les contraintes d’un vrai couple. Les deux ont décidé de vivre au jour le jour et advienne que pourra comme on dit… Extrait de l’épisode 26 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le lundi 15 janvier 2018 à 19h sur NT1.