LE BISOU – Rémi, la feinte marseillaise pour embrasser Cassandre !

Rémi se retrouve avec Cassandre sur un jetski, tous les deux prêts à affronter les vagues ! Sans peur, Rémi accélère et fait tourner sa belle pour plus de sensations. Cassandre lui demande d’arrêter entre deux rires. La technique du marseillais : arrêter ses folies si la belle lui offre un bisou. Et ça fonctionne ! Rémi est satisfait et peut maintenant se venter auprès des autres habitants. Mais la jeune femme est timide et préfère en rester là pour le moment. Extrait de l’épisode 8 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mercredi 20 décembre 2017 à 19h sur NT1.