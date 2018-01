BLESSÉE, Nadège largue Gabano : "Je te déteste"

Rien ne va plus entre Nadège et Gabano. Après avoir passé 24h de date de rêve, le retour à la réalité est difficile… Gabano est soulé des multiples reproches et réflexions que lui fait Nadège. Ils sont au bord de la rupture. Et cette situation pèse sur tous les habitants de la villa. Après avoir passé la soirée et la nuit seule sous la couette à réfléchir, Nadège va confronter Gabano et mettre un terme à leur relation. Au fond d’elle, elle aimerait que Gabano soit retissant à cette rupture… mais le jeune homme partage son point vue et préfère arrêter leur histoire. C’est un coup dur pour Nadège qui y croyait encore… Extrait de l’épisode 16 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le lundi 1er janvier 2018 sur NT1.