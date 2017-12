Les bonnes résolutions des Coeurs Brisés de la Villa 3 pour 2018

Tous les cœurs brisés de la villa saison 3 vous souhaitent une excellente année 2018 ! En exclusivité pour MYTF1, Nadège, Raphaël, Yamina, Stéphanie, Maéva, Vivian, Fanny, Beverly et les autres vous disent tout sur leur réveillon idéal. En travaillant pour les uns, ou avec des amis dans un château pour les autres ! Quelles sont les résolutions qu'ils ne tiennent jamais ? Et quelles sont leurs résolutions pour l'année 2018 ? Rester naturelle pour Vivian ou arrêter de tromper ses copines pour Raphaël, il y en a pour tous les gouts ! En exclusivité pour MYTF1, ils vous disent TOUT. Les cœurs brisés vous offrent un condensé de leurs plus beaux moments de Nouvel An... Et en 2018, la Villa des Cœurs Brisés saison 3 continue du lundi au vendredi à 19h sur NT1 ! Dès le lundi 1er janvier, continuer de suivre les folles aventures de Beverly, Raphaël, Fanny, Florent, Stéphanie, Vivian, Nadège, Maéva, Yamina et tous les autres dans la saison 3 de la Villa des Cœurs Brisés.