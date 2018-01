« CAP OU PAS CAP ? » - Fanny très complice avec Mélanie

Le date de rêve de 24 heures s’achève pour Mélanie et Fanny. Les deux jeunes filles profitent de leurs derniers instants pour faire le point sur leur premier rendez-vous. Après quelques craintes avant de faire ce date, elles sont sur la même longueur d’onde et s’apprécient tout autant l’une que l’autre, « je ne pensais pas qu’on aillait si bien s’entendre » avoue Fanny. Elles sont toutes les deux agréablement surprises de voir que même s’il elles ne se connaissent pas avant le feeling est aussi bien passé. Elles se rendent compte petit à petit qu’elles ont énormément de points communs, notamment leur « GRAIN DE FOLIE ». Mélanie propose de tester fanny à Cap ou pas Cap mais il est trop tôt pour qu’elle lui donne un gage, elle préfère préserver le jeu encore un peu. Fanny elle, n’hésite pas et lui lance un CAP de te jeter à l’eau toute habillée. Mélanie n’a pas le choix et se plonge la tête la première. Mais il est déjà l’heure de se quitter et Fanny lui confirme qu’elles vont vite se retrouver… Extrait de l’épisode 36 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le Lundi 29 janvier à 19h sur NT1.