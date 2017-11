CAP SUR SAINT MARTIN : Les garçons s’envolent pour la Villa

Les garçons sont dans l’avion, direction la Saison 3 de la Villa des Cœurs Brisés ! Bien qu’un peu stressés, ils n’en oublient pas leur priorité : trouver l’amour ! Julien questionne ses copains sur les filles de la villa et la chasse est ouverte. Ils commencent par Stéphanie qui fait presque l’unanimité ! S’en suit Maéva, « validée » par l’équipe. Beverly, elle, est plutôt vu comme la bonne pote de la bande, pareil pour Nadège. Sauf pour le marseillais Rémy qui reste assez évasif à son sujet. Et pour finir, ils débriefent sur Fanny, la dernière ex de Vivian… Après une séparation difficile, Vivian ne veut plus en entendre parler. En toute intimité, il dévoile les raisons de leur rupture et annonce une possible guerre entre les deux. Il essaie de rallier ses amis à sa cause, et de préparer un plan « vengeance » contre Fanny… Les cœurs brisés ne sont pas encore arrivés à la Villa que les problèmes commencent déjà ! Quentin aussi appréhende ses futures retrouvailles avec son ex, Yamina. Les garçons le taquinent, mais au fond tous angoissent et se questionnent sur la nouvelle aventure qui les attend… Alors ne ratez pas leur arrivée dans la Villa, Jeudi 7 Décembre à 23h sur NT1 !