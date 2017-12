Cassandre, la prétendante de Rémi sous les feux des projecteurs

Cassandre, la prétendante de Rémi et Morgane, celle de Julien retrouvent les cœurs brisés et à peine débarquée Cassandre fait tourner toutes les têtes… Vivian est le premier à craquer pour la brune aux yeux bleus, mais c’est Rémi qui se l’accapare. Entre eux le courant passe bien et tout le monde le remarque. Même Maëva, proche du marseillais depuis le début commence à être jalouse. Cassandre plaît beaucoup à tous, et Rémi ne se cache pas pour lui montrer mais décide d’y aller doucement. Il tente de changer, d’y aller petit à petit et de ne plus être le séducteur d’avant. Gabano immortalise l’instant par une photo et il insiste pour voir un bisou… #génance ! Et qui aurait cru que Rémi soit intimider « pas trop vite, pas trop vite ! » Bravo Cassandre : à peine arrivée, Rémi déjà changé… Affaire à suivre ! Extrait de La Villa des Cœurs Brisés saison 3 diffusé mardi 12 décembre sur NT1.