CHOC - Florent et Tressia ont passé la nuit ensemble

Antonin révèle que la nuit dernière Florent aurait rejoint Tressia dans sa chambre et qu’il n’aurait pas fait que discuter… Des témoins peuvent même le certifier, et là pour Stéphanie c’est le CHOC. La jeune femme en couple avec jusqu’à la veille n’en revient pas. Antonin décide de clore l’affaire en rangeant la « valise à BOMBE », bien loin d’être oublié… La bombe vient à peine d’éclater et c’est une atmosphère très tendue qui s’installe dans la villa. Florent décide de trouver directement Stéphanie pour nier les faits qui lui sont reprochés. Il arrive à la faire culpabiliser de croire en la parole des autres et pas en la sienne… Manue qui entend ça ne peut pas s’empêcher d’intervenir, surtout qu’elle est bien au courant que cette histoire est VRAIE. Entre Florent et elle c’est le CLASH et quand Antonin essaie de les séparer et d’éloigner Flo le CLASH est reparti. Florent est déçu de ses potes de l’aventure « vous êtes des putes »…. Tressia aussi de son côté s’en prend plein la tête… Extrait de l’épisode 34 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le jeudi 25 janvier 2018 à 19h sur NT1.