CHOC - Gabano en plein DERAPAGE

Nadège, Beverly et Yamina se sont lancées une mission : espionner les garçons pendant leur soirée tentation. Et les gars pour être tentés ils le sont et les filles vont le découvrir au détriment Nadège. Elles vont vite se rendre compte que la curiosité est un vilain défaut ! Nadège n’aurait surement pas préféré voir ça en « direct live ». Le point positif, elle s’est vite rendu compte qu’elle ne pouvait pas se fier à Gabano, son ami à la base, même Yamina n’en revient pas « Les mecs vous pouvez pas vous tenir une soirée ? » En plus d’être déçue par son chéri, Nadège comprend très vite que l’instigateur de tout ça n’est autre que Vivian, son ami aussi… Ça fait beaucoup à encaisser d’un coup mais Nadège ne compte pas rester là, simple spectatrice… Extrait de l’épisode 4 de La Villa des Cœurs Brisés diffusé jeudi 14 décembre à 19h sur NT1.