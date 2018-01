CHOC - Quand soudain "C’EST LE DRAME"

Les filles viennent tout juste de partir à leur soirée tentation et les garçons ont l’idée d’inviter Manon la prétendante de Raphaël, Manon, a passé la soirée à la villa. Affaissés sur la table, Julien et Gabano sont aux côtés du jeune homme pour le motiver à envoyer ce message. Quand soudain la table en verre sur laquelle ils sont appuyés s’effondre sous leur poids. Une EXPLOSION terrifiante retentit dans toute la villa et les filles à peine parties rebroussent très vite chemin. Raphaël cri qu’il s’est ouvert « DE FOU ». Les garçons sont pris en charge et conduits à l’hôpital sur le champ… « C’est un film d’horreur », la soirée tentation se transforme vite en soirée SENSATION ! Extrait de l’épisode 26 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le lundi 15 janvier 2018 à 19h sur NT1.